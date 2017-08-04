Екатеринбурженка получила серьезные травмы головы во время наезда на нее автокрана

Автокран сбил женщину на пешеходном переходе в Екатеринбурге.

Днем 3 августа в районе ЖБИ уральской столицы зафиксировано не вполне стандартное ДТП. На нерегулируемом пешеходном переходе автокран марки «КАТО» неожиданно наехал на 41-летнюю женщину.



За рулем автокрана был водитель с шестилетним стажем управления ТС.





В результате аварии женщина получила сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и была госпитализирована, об этом сообщает «Уралинформбюро». В обстоятельствах происшествия еще предстоит разобраться полицейским.