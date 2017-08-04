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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбурженка получила серьезные травмы головы во время наезда на нее автокрана

4 августа 2017, 11:05Добавить новость
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Автокран сбил женщину на пешеходном переходе в Екатеринбурге.

Днем 3 августа в районе ЖБИ уральской столицы зафиксировано не вполне стандартное ДТП. На нерегулируемом пешеходном переходе автокран марки «КАТО» неожиданно наехал на 41-летнюю женщину.

За рулем автокрана был водитель с шестилетним стажем управления ТС.

В результате аварии женщина получила сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и была госпитализирована, об этом сообщает «Уралинформбюро». В обстоятельствах происшествия еще предстоит разобраться полицейским

 

 

 
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