Окровавленный труп мужчины был обнаружен в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прохожие обнаружили тело мужчины. Причины смерти не установлены, проводится проверка.

Утром 4 августа в Екатеринбурге на улице Луначарского местные жители обнаружили труп. Тело молодого человека лежало на асфальте в луже крови. Прохожие считают, что мужчина выпал из окна, но настоящая причина смерти пока не установлена.

Я шел мимо «Кировского» и увидел труп, рядом уже стояла полицейская машина. Что с мужчиной случилось, неизвестно. Он лежал в луже крови, возможно, выбросился из окна, -- сообщает в соцсетях очевидец трагедии.

Ведомости Урал сообщают, что на место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Сейчас производится проверка, определяются обстоятельства трагедии и причины смерти. Следственный комитет предполагает возможность суицида – у мужчины нашли предсмертную записку.