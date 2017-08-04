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Новости Нижнего Тагила

Пьяный десантник во время празднования Дня ВДВ въехал на BMW в памятник основателям Екатеринбурга (ФОТО)

4 августа 2017, 14:05Добавить новость
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Полиция Екатеринбурга возбудила дело в отношении десантника, устроившего ДТП в состоянии алкогольного опьянения, врезавшись на машине в памятник.

В ночь со 2-го на 3-е августа, в конце празднования Дня ВДВ, в Екатеринбурге произошло ЧП. 32-летний автомобилист из Самарской области ехал со своими бывшими сослуживцами-десантниками в автомобиле BMW и влетел в памятник, установленный основателям уральской столицы – Татищеву и де Геннину.

Как утверждают очевидцы, все они были пьяны. У водителя, имеющего месячный стаж управления транспортным средством, был взят анализ крови для проведения экспертизы на алкоголь. Его содержание оказалось более 0,8 промилле.

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Фото: РЕН ТВ

Было возбуждено административное дело по соответствующей статье КоАП РФ. Сейчас мужчине грозят штраф в размере 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок до 2-х лет, об этом сообщает РИА «Новый день»

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