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Новости Нижнего Тагила

Тело пропавшего в мае молодого бармена Евгения Бородина из Екатеринбурга найдено (ФОТО)

4 августа 2017, 10:30Добавить новость
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Екатеринбургские следователи пока не подтверждают, что найдено тело именно Евгения Бородина, так как не было проведено опознание.

Близкие бармена Евгения Бородина из Екатеринбурга, пропавшего в мае 2017 года, сообщили о том, что на Московском тракте в конце июля было найдено тело молодого человека.

Также они рассказали, что имели намерение помочь поискам пропавшего, но в полиции сообщили, что Евгений – наркоман, и он якобы сбежал от суда, сообщает Е1.RU

Девушка Евгения Бородина написала на своей странице в социальной сети, что его не стало:

 

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В СУ СКР Свердловской области подтвердили, что тело молодого человека нашли, но его ещё не опознали. Другие подробности не сообщаются. 

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Фото: Е1.RU

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