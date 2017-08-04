Тело пропавшего в мае молодого бармена Евгения Бородина из Екатеринбурга найдено (ФОТО)

Екатеринбургские следователи пока не подтверждают, что найдено тело именно Евгения Бородина, так как не было проведено опознание.

Близкие бармена Евгения Бородина из Екатеринбурга, пропавшего в мае 2017 года, сообщили о том, что на Московском тракте в конце июля было найдено тело молодого человека.



Также они рассказали, что имели намерение помочь поискам пропавшего, но в полиции сообщили, что Евгений – наркоман, и он якобы сбежал от суда, сообщает Е1.RU.





Девушка Евгения Бородина написала на своей странице в социальной сети, что его не стало:

В СУ СКР Свердловской области подтвердили, что тело молодого человека нашли, но его ещё не опознали. Другие подробности не сообщаются.





Фото: Е1.RU