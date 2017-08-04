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Новости Нижнего Тагила

10 лет колонии грозит владельцу сауны за смерть супружеской пары в Каменске-Уральском

4 августа 2017, 21:15Добавить новость
нарушение,пожар,пожарные,Свердловская область,смерть,уголовное дело,предприниматель

Из-за неисправной электрики в сауне Каменск-Уральского погибли 2 человека. Предпринимателю грозит 10 лет колонии.

Инцидент произошел в декабре 2016 года. Как оказалось, индивидуальный предприниматель открыл сауну в помещении с неисправной проводкой. В результате нарушения 4 декабря 2016 года в сауне произошло возгорание. В парилке находились молодая женщина и мужчина. Женщина погибла сразу же от отравления угарным газом, мужчина получил множественные ожоги. Через 3 дня он также скончался в местной больнице.

 

В результате происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание населению не соответствующих правилам безопасности услуг, повлекшее гибель людей). Сейчас расследование окончено, и дело направлено в суд. Предпринимателю грозит до 10 лет колонии, сообщает Наша Газета.

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