Житель Екатеринбурга умер во время игры в боулинг

Во время игры в боулинг одному из посетителей развлекательного центра «Луна» в Екатеринбурге стало плохо.



Сотрудники центра вызвали скорую помощь, но мужчина скончался до приезда врачей. Тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу, сообщает Уралинформбюро.



Следователи выясняют истинную причину смерти. На основании результатов доследственной проверки вынесут решение о дальнейшей судьбе дела.