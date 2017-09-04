| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Бетономешалка сбила 23-летнего парня на пешеходном переходе под Екатеринбургом (ФОТО)

4 сентября 2017, 18:00Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,больница,дорога,дтп,здоровье,происшествие,травма,транспорт,КАМАЗ
На Полевском тракте молодой человек переходил дорогу, когда его сбила бетономешалка. Пострадавший с тяжелыми травмами находится в больнице.

Около 7 утра 4 сентября пешеход попал под колеса бетономешалки. Авария произошла под Екатеринбургом на 16-м километре Полевского тракта. 23-летний мужчина шел по пешеходному переходу неподалеку от остановки «Полеводство», когда на него наехал КамАЗ.

Очевидцы заметили на месте происшествия лужу крови. Пострадавшего на машине реанимации доставили в больницу. Предварительный осмотр показал, что у парня возможно сильное сотрясение мозга и перелом основания черепа.

Сотрудники Госавтоинспекции предполагают, что виновником происшествия является мужчина за рулем КамАЗа. Им оказался 43-летний опытный водитель. Сейчас устанавливаются подробности ДТП, пишет Е1.

 

авария,авто,автопроисшествия,больница,дорога,дтп,здоровье,происшествие,травма,транспорт,КАМАЗавария,авто,автопроисшествия,больница,дорога,дтп,здоровье,происшествие,травма,транспорт,КАМАЗ

Фото: Е1

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Автоледи на Nissan Qashqai сбила пенсионерку на перекрестке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
26 июня, 17:35
0 1
1
Водители автомобилей «ГАЗель» и Chery госпитализированы после ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
15 августа, 15:00
0 6
Двое погибли и три человека находятся в больнице в результате ДТП в Сысертском районе (ФОТО)
14 августа, 15:35
3 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 129
Подписаться на новости