Бетономешалка сбила 23-летнего парня на пешеходном переходе под Екатеринбургом (ФОТО)

Около 7 утра 4 сентября пешеход попал под колеса бетономешалки. Авария произошла под Екатеринбургом на 16-м километре Полевского тракта. 23-летний мужчина шел по пешеходному переходу неподалеку от остановки «Полеводство», когда на него наехал КамАЗ.





Очевидцы заметили на месте происшествия лужу крови. Пострадавшего на машине реанимации доставили в больницу. Предварительный осмотр показал, что у парня возможно сильное сотрясение мозга и перелом основания черепа.





Сотрудники Госавтоинспекции предполагают, что виновником происшествия является мужчина за рулем КамАЗа. Им оказался 43-летний опытный водитель. Сейчас устанавливаются подробности ДТП, пишет Е1.

Фото: Е1