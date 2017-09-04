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Новости Нижнего Тагила

Двое наркоманов сняли на видео расчленение жителя Свердловской области (ВИДЕО)

4 сентября 2017, 17:05Добавить новость
насилие,Нижняя Тура,труп,смерть,Расчленение,убийство,наркоманы,уголовное дело,полиция

В болоте Нижней Туры дети нашли расчлененный труп мужчины.

Полицейские провели обход квартир с фотографией погибшего. Вскоре им удалось узнать, что это 34-летний местный житель Олег Т.

 

Личности подозреваемых в преступлении уже известны. Убийцы не являются жителями Свердловской области.

 

После убийства мужчины, преступники записали видео, в котором они показали процесс расчленения его трупа. При этом они шутят и смеются. Предполагается, что они были под действием наркотических веществ. Об этом сайту URA.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

 

По факту убийства было заведено уголовное дело. Ведется следствие и розыск преступников.

 

Видео: URA.ru
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