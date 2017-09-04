Двое наркоманов сняли на видео расчленение жителя Свердловской области (ВИДЕО)

В болоте Нижней Туры дети нашли расчлененный труп мужчины.

Полицейские провели обход квартир с фотографией погибшего. Вскоре им удалось узнать, что это 34-летний местный житель Олег Т.

Личности подозреваемых в преступлении уже известны. Убийцы не являются жителями Свердловской области.

После убийства мужчины, преступники записали видео, в котором они показали процесс расчленения его трупа. При этом они шутят и смеются. Предполагается, что они были под действием наркотических веществ. Об этом сайту URA.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

По факту убийства было заведено уголовное дело. Ведется следствие и розыск преступников.

Видео: URA.ru