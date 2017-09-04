Кинотеатр «Космос» загорелся в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Кинотеатр «Космос» загорелся в Екатеринбурге в 6 утра.

4 сентября екатеринбуржцы проснулись от едкого запаха гари, а столб дыма был виден из окон домов сразу в нескольких районах. Как оказалось - горит знаменитый кинотеатр «Космос».





В кинотеатре проходила неделя кино. Для мероприятия на территорию был доставлен фургон с баллонами с газом, как сообщают очевидцы, именно он стал причиной возгорания.





Площадь возгорания составила 30 кв. м. В ликвидации огня участвовали 50 огнеборцев и 18 единиц спецтехники. В кинотеатре полностью сгорела входная группа.







На месте работают дознаватели, информации о пострадавших не поступало, пишет Е1.





Фото, видео: Е1