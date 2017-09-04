| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Кинотеатр «Космос» загорелся в Екатеринбурге (ВИДЕО)

4 сентября 2017, 09:00Добавить новость
Екатеринбург,пожар,пожарные,происшествие,космос,огонь,кинотеатр

Кинотеатр «Космос» загорелся в Екатеринбурге в 6 утра.

4 сентября екатеринбуржцы проснулись от едкого запаха гари, а столб дыма был виден из окон домов сразу в нескольких районах. Как оказалось - горит знаменитый кинотеатр «Космос».

В кинотеатре проходила неделя кино. Для мероприятия на территорию был доставлен фургон с баллонами с газом, как сообщают очевидцы, именно он стал причиной возгорания.

Площадь возгорания составила 30 кв. м. В ликвидации огня участвовали 50 огнеборцев и 18 единиц спецтехники. В кинотеатре полностью сгорела входная группа.

Екатеринбург,пожар,пожарные,происшествие,космос,огонь,кинотеатрЕкатеринбург,пожар,пожарные,происшествие,космос,огонь,кинотеатрЕкатеринбург,пожар,пожарные,происшествие,космос,огонь,кинотеатрЕкатеринбург,пожар,пожарные,происшествие,космос,огонь,кинотеатр


На месте работают дознаватели, информации о пострадавших не поступало, пишет Е1.

Фото, видео: Е1

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

УАЗ с газовыми баллонами протаранил крыльцо и взорвался: подробности ЧП в Екатеринбурге
сегодня, 09:27
0 0
Две женщины чуть не сгорели заживо во время пожара в частном доме в Екатеринбурге (ФОТО)
28 августа, 10:00
0 1
Склад с мороженым сгорел в Екатеринбурге (ФОТО)
22 августа, 10:30
0 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 317
Подписаться на новости