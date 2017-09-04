Напавший на «Космос» приехал в Екатеринбург для посещения кинотеатра и храма (ВИДЕО)

39-летний Денис Мурашов оказался тем, кто управлял грузовым автомобилем УАЗ, который врезался в кинотеатр «Космос» 4 сентября. После поджога Денис обратился в ожоговое отделение одной из больниц. Там его задержали сотрудники полиции.



По словам мужчины, он приехал в Екатеринбург для того, что сходить в Храм-на-Крови и кинотеатр. 3 сентября он провёл в Храме, а 4 сентября на автомобиле УАЗ, груженном газовыми баллонами и бочками бензина, врезался в ККТ «Космос». Автомобиль, по информации задержанного, был куплен у жителя Ирбита.

Фото: Znak.com



Показания Дениса Мурашова не позволяют определить мотивы его действий. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина состоит на учёте у психиатра. После допроса он отправился на прохождение психиатрической экспертизы.



Как передаёт Znak.com, стало известно, что Денис таранил кинотеатр «Космос» для того, чтобы помешать показу фильма Алексея Учителя «Матильда». При этом прокат фильма в кинотеатре Екатеринбурга запланирован не был, так как премьера киноленты состоится через 3 месяца.



