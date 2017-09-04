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Новости Нижнего Тагила

Подозреваемый в поджоге кинотеатра задержан в Екатеринбурге (ВИДЕО)

4 сентября 2017, 12:00Добавить новость
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В столице Урала установили личность и задержали подозреваемого в поджоге кинотеатра «Космос».

В распоряжение правоохранителей попала запись с камер видеонаблюдения, где видно, как неизвестный врезается на машине во входную группу кинотеатра, выходит из УАЗика и поджигает машину. ТС быстро вспыхивает, при этом пламя попадает на предполагаемого преступника.

Именно это и помогло правоохранителям быстро установить личность подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Ирбита. У него обнаружены обширные ожоги. Сейчас он госпитализирован в больницу. По данным СК по Свердловской области, гражданин состоит на учете у психиатра.

Когда здоровье задержанного позволит, будет проведен следственный эксперимент.

Видео: Е1

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