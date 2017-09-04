Подозреваемый в поджоге кинотеатра задержан в Екатеринбурге (ВИДЕО)

В столице Урала установили личность и задержали подозреваемого в поджоге кинотеатра «Космос».

В распоряжение правоохранителей попала запись с камер видеонаблюдения, где видно, как неизвестный врезается на машине во входную группу кинотеатра, выходит из УАЗика и поджигает машину. ТС быстро вспыхивает, при этом пламя попадает на предполагаемого преступника.





Именно это и помогло правоохранителям быстро установить личность подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Ирбита. У него обнаружены обширные ожоги. Сейчас он госпитализирован в больницу. По данным СК по Свердловской области, гражданин состоит на учете у психиатра.





Когда здоровье задержанного позволит, будет проведен следственный эксперимент.





Видео: Е1