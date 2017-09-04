УАЗ с газовыми баллонами протаранил крыльцо и взорвался: подробности ЧП в Екатеринбурге

Стали известны подробности ЧП, произошедшего в Екатеринбурге.

Напомним, рано утром в столице Урала загорелся кинотеатр «Космос». По предварительной версии, причиной возгорания стал фургон с газовыми баллонами, находившийся на территории кинотеатра. Однако сейчас стало известно, что взрывоопасный автомобиль намеренно въехал в кинотеатр, протаранил входную группу и взорвался.





Правоохранители разыскивают водителя машины. Не исключен теракт. Однако пока силовики воздерживаются от каких-либо комментариев, пишет Ура.ру.