Житель Екатеринбурга порезал собутыльника ножом во время пьяной ссоры

3 сентября в Екатеринбурге произошла кровавая драка. В одной из квартир по улице 1 квартал двое мужчин – хозяин квартиры и его знакомый – распивали спиртные напитки. В ходе застолья собутыльники поссорились, и гость нанес хозяину квартиры несколько ударов ножом. После этого преступник скрылся.





Полицейские опросили пострадавшего, были записаны приметы преступника. В тот же день на улице Чапаева возле дома № 14 был замечен мужчина, схожий по описанию с нападавшим. На одежде гражданина были видны следы крови, на руке - несколько порезов.





Задержанный оказался 41-летним жителем Екатеринбурга, ранее неоднократно судимым. Он сознался в совершении преступления, после чего отправился с полицейскими в отделение полиции. По факту нанесения тяжкого вреда возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под арестом, причины и обстоятельства ЧП будут установлены, пишет УралПолит.Ru.