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Новости Нижнего Тагила

Житель Екатеринбурга порезал собутыльника ножом во время пьяной ссоры

4 сентября 2017, 19:00Добавить новость
алкоголь,Екатеринбург,насилие,проверка,происшествие,травма,уголовное дело
В Екатеринбурге во время застолья малознакомый гость порезал хозяина квартиры ножом и скрылся.

3 сентября в Екатеринбурге произошла кровавая драка. В одной из квартир по улице 1 квартал двое мужчин – хозяин квартиры и его знакомый – распивали спиртные напитки. В ходе застолья собутыльники поссорились, и гость нанес хозяину квартиры несколько ударов ножом. После этого преступник скрылся.

Полицейские опросили пострадавшего, были записаны приметы преступника. В тот же день на улице Чапаева возле дома № 14 был замечен мужчина, схожий по описанию с нападавшим. На одежде гражданина были видны следы крови, на руке - несколько порезов.

Задержанный оказался 41-летним жителем Екатеринбурга, ранее неоднократно судимым. Он сознался в совершении преступления, после чего отправился с полицейскими в отделение полиции. По факту нанесения тяжкого вреда возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под арестом, причины и обстоятельства ЧП будут установлены, пишет УралПолит.Ru.

 
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