Ребенок умер от удара о руль картинга в торгово-развлекательном центре Тюменской области

В Тюмени в картинг-центре 10-летний мальчик ударился головой о руль картинга. Ребенка доставили в больницу, где он вскоре умер.

Как пишут «Ведомости Урала», по предварительным данным, причиной смерти могла стать травма головы, полученная при катании на карте. Однако медики пока не комментируют обстоятельства смерти ребенка. Точная причина гибели мальчика будет установлена после проведения экспертизы.





Прокуратура Тюменской области начала проверку по данному инциденту. Степень вины сотрудников картинг-центра устанавливается.