| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Сотрудники ДПС спасли пенсионера из горящего дома в Сухом Логу

5 февраля 2017, 15:15Добавить новость
пенсионеры,пожар,полиция,помощь,происшествие,Свердловская область,сухой лог,ДПС

В Сухом Логу Свердловской области экипаж ДПС осуществлял патрулирование улиц и заметил пожар в одном из жилых домов в частном секторе. Сотрудники полиции поспешили на место происшествия и спасли из огня пенсионера.

В городе Сухой Лог на переулке Белинского произошёл пожар в частном доме. Проезжающий мимо наряд ДПС остановился рядом с горящим домом. Инспекторы, не задумываясь, бросились в дом и спасли пожилого мужчину, -- рассказал E1.RU очевидец Станислав.


Возгорание произошло в ночное время. Огонь повредил крышу, перекрытия, стены и надворные постройки в частном доме.

Благодаря бдительности правоохранителей, обошлось без жертв. Возгорание было ликвидировано к утру силами 4 пожарных бригад.

© TagilCity.ru
метки , , , , , , ,
2 сотрудника колонии в Тавде спасли из огня 79-летнего мужчину (ФОТО, ВИДЕО) 22 января, 09:45
Пропавший без вести бывший сыщик уголовного розыска из Екатеринбурга разыскивается уже более месяца (ФОТО) 17 января, 09:15
Трижды судимый житель Нижнего Тагила ограбил и избил пенсионерку: полиции удалось задержать преступника (ФОТО) 11 января, 16:15

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 38
Подписаться на новости