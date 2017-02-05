Сотрудники ДПС спасли пенсионера из горящего дома в Сухом Логу

В Сухом Логу Свердловской области экипаж ДПС осуществлял патрулирование улиц и заметил пожар в одном из жилых домов в частном секторе. Сотрудники полиции поспешили на место происшествия и спасли из огня пенсионера.

В городе Сухой Лог на переулке Белинского произошёл пожар в частном доме. Проезжающий мимо наряд ДПС остановился рядом с горящим домом. Инспекторы, не задумываясь, бросились в дом и спасли пожилого мужчину, -- рассказал E1.RU очевидец Станислав.



Возгорание произошло в ночное время. Огонь повредил крышу, перекрытия, стены и надворные постройки в частном доме.





Благодаря бдительности правоохранителей, обошлось без жертв. Возгорание было ликвидировано к утру силами 4 пожарных бригад.