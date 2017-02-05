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Новости Нижнего Тагила

Тело 7-летней девочки с ранами, похожими на укусы собак, найдено в деревне в Свердловской области

5 февраля 2017, 19:35Добавить новость
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Тавдинский районный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела 7-летнего ребенка: у погибшей девочки были обнаружены следы от укусов и когтей животного. Как сообщает СУ СКР Свердловской области, такие раны могли нанести собаки. 

Днем 5 февраля в полицию Таборинского района Свердловской области поступило тревожное сообщение. В деревне Пальмино местные дети возвращались с репетиции из дома культуры и заметили на детской площадке тело 7-летней девочки.

Они сообщили об этом своему преподавателю, которая занесла девочку в помещение уже без признаков жизни. Вызванные к месту ЧП медики констатировали смерть ребенка. 

Как выяснилось на месте трагедии, на теле ребенка имелись раны – укусы и следы от когтей животного. По предварительной версии специалистов, такие повреждения могли нанести собаки. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Следствию предстоит провести ряд оперативных мероприятий – допросы местных жителей, возможно ставшими свидетелями инцидента, а также экспертизы для установления причины смерти девочки и иных обстоятельств случившегося.

В последнее время на Урале проблема бездомных собак, нападающих на детей, стала настоящей бедой. Например, в прошлом году, в ноябре, в Челябинской области две собаки насмерть загрызли 7-летнего мальчика. А в Екатеринбурге в сентябре 3-летнему малышу бездомный пес прокусил лицо и голову

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