Водитель совершил наезд на 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП в Полевском

Днем 4 февраля в Полевском Свердловской области водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на 10-летнего мальчика.

Как сообщает Е1, водитель совершал движение по улице Металлургов, когда неожиданно под колеса транспортного средства выбежал ребенок. Автолюбитель не успел затормозить и наехал на пешехода.





Как рассказали в ГИБДД, мужчина спросил ребенка о его самочувствии и, убедившись, что с мальчиком все хорошо, уехал с места аварии. Позже выяснилось, что у несовершеннолетнего пострадавшего диагностирован ушиб ноги.





Личность водителя установлена, теперь он понесет ответственность за оставление места ДТП.