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Водитель совершил наезд на 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП в Полевском

5 февраля 2017, 14:25Добавить новость
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Днем 4 февраля в Полевском Свердловской области водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на 10-летнего мальчика.

Как сообщает Е1, водитель совершал движение по улице Металлургов, когда неожиданно под колеса транспортного средства выбежал ребенок. Автолюбитель не успел затормозить и наехал на пешехода.

Как рассказали в ГИБДД, мужчина спросил ребенка о его самочувствии и, убедившись, что с мальчиком все хорошо, уехал с места аварии. Позже выяснилось, что у несовершеннолетнего пострадавшего диагностирован ушиб ноги.

Личность водителя установлена, теперь он понесет ответственность за оставление места ДТП.

© TagilCity.ru
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