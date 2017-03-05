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70 человек в течение 3,5 часов тушили пожар на складе в Кольцово в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

5 марта 2017, 15:25Добавить новость
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Пожар на складе предприятия в Кольцово площадью 800 кв. м. тушили несколько часов. Никто не пострадал, об этом сообщает Е1.RU

Вчера в 16:30 на пульт диспетчера экстренной службы Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании, произошедшем на складе в поселке Кольцово.

К месту тушения были высланы 22 пожарных машины и 70 человек личного состава пожарной части города. Предварительно площадь пожара составляла 800 кв. м. Само помещение склада не горело. Огонь был сосредоточен на крыше и быстро распространялся по кровле.

На расстоянии 1 километра от склада находится пожарный гидрант, от которого была обеспечена бесперебойная подача воды. Кругом стоял едкий запах гари.

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Для эффективного тушения пожара спасателям пришлось с помощью специальных инструментов разрезать крышу.

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Фото: Служба спасения «СОВА»

Территория тушения была оцеплена силами сотрудников МВД, при помощи которых обеспечивался общественный порядок. К 20:00 огонь был потушен, началась проливка и разборка сгоревших конструкций. 


Видео: SowaTV66

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