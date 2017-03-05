Пенсионер из Сосьвы зарезал зятя: мужчина защищал свою дочь

Пенсионер из Сосьвы убил своего зятя ударом ножа в спину. Инцидент произошел 8 декабря минувшего года. Вечером этого дня дочь пенсионера, находясь в квартире с двумя малолетними детьми, своими родителями и супругом, повздорила с последним.

38-летний мужчина был пьян и начал угрожать своей жене и всем членам семьи. Когда он кинулся на женщину с кулаками, пенсионер ударил его в спину ножом. Потерпевший умер до приезда медиков.





Сейчас обвиняемый ожидает суда. Изначально, как пишет «Наша газета», пенсионер обвинялся в убийстве, позже обвинение переквалифицировали на «убийство при превышении пределов необходимой обороны».