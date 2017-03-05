Пожилой мужчина из Первоуральска погиб во время пожара в квартире

Во время пожара в Первоуральске погиб пенсионер, который находился в это время в квартире, сообщает «Комсомольская правда».

Вечером 4 марта на пульт экстренной службы поступило сообщение о пожаре. На 3-м этаже жилого дома горела квартира. Из-за чего произошло возгорание предстоит выяснить пожарным дознавателям.





Пожарные выехали на место происшествия оперативно. Забираться внутрь помещения четырехэтажного дома пришлось по пожарной лестнице. 6 огнеборцев быстро потушили горевшее в комнате имущество. Несмотря на это, пожилого мужчину спасти не удалось: он отравился продуктами горения и скончался на месте.