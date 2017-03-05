Проверка по факту избиения полицейскими несовершеннолетнего проводится в Свердловской области

2 марта в деревне Малышева в Свердловской области полицейские избили 16-летнего подростка за битье стекол.

Сейчас по данному факту начата проверка, как сообщает «РИА Новости», однако начальник полиции Асбеста, под чьим ведомством находится деревня Малышева, отрицает факт избиения детей кем-либо из своих подчиненных.





Сотрудники полиции осуществляли патрулирование улиц, и им удалось задержать троих подростков, которые кидали снежки в окна местной больницы.





Подростки были доставлены в полицию и опрошены под присмотром социального педагога. Один из ребят сознался в хулиганстве, после чего всех детей передали родителям.





Детей никто не избивал, родители, когда забирали хулиганов из полиции, письменно подтвердили, что претензий к полицейским не имеют и следов побоев у подростков не обнаружено.