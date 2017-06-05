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Новости Нижнего Тагила

54-летний тагильчанин заживо сгорел в собственном автомобиле в гараже

5 июня 2017, 17:50Добавить новость
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В гаражном кооперативе в Нижнем Тагиле в результате пожара сгорел мужчина: в это время он находился в своем автомобиле «Nissan- Almera»

В ночь с 31 на 1 июня в отдел надзорной деятельности поступило сообщение о гибели в результате пожара 54-летнего мужчины. После ночной смены он зашел в гараж, но вовремя не вернулся домой. Мужа потеряла его супруга.

2 июня она нашла его в гараже без признаков жизни. Он находился на водительском сиденье. 

 

По предварительной информации, неосторожность при курении стала причиной возгорания в салоне. Предположительно, мужчина был пьян.

Специалисты предполагают, что горение прекратилось после того, как в машине выгорел кислород, поэтому огонь не распространился на весь салон: выгорело только переднее сиденье. По этой причине никто и не заметил произошедшего пожара

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