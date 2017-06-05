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Новости Нижнего Тагила

80 миллионов рублей составил ущерб от пожара в меховом салоне «Олимпия» во время урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО)

5 июня 2017, 14:05Добавить новость
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Возможной причиной пожара в меховом салоне «Олимпия» во время урагана в Нижнем Тагиле стало короткое замыкание.

Напомним, в нижнетагильском салоне меховых изделий «Олимпия» во время урагана 3 июня произошел пожар. Магазин не работал с 1 мая 2017 года. В 18:30 из закрытого магазина шел дым, как сообщают очевидцы.

Когда на место ЧП прибыли сотрудники МЧС, они вскрыли дверь магазина со стороны запасного выхода. Внутри помещения горели хранившиеся там меховые изделия и другое имущество на площади 50 кв. м.

По предварительной версии, причиной возникновения возгорания стало повреждение электропроводки, которое вызвало короткое замыкание: в это время произошло обрушение кровли крыши.

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К расследованию истинной причины пожара в меховом салоне подключены специалисты пожарной лаборатории из Екатеринбурга. Материальный ущерб от пожара составил 80 миллионов рублей, по оценке владельца магазина, сообщает ОНФ и ПР Нижнего Тагила и ГГО. 

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Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

 

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