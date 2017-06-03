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Ураган в Нижнем Тагиле
Жертвы, пострадавшие, убытки. Эксклюзивные фото и видео.
3 июня в Нижнем Тагиле прошёл аномальный ураган.

В результате урагана в Нижнем Тагиле:

  • 9 человек пострадали и 1 человек погиб;
  • 197 домов повреждено;
  • 95 крыш домов было разрушено;
  • 75 млн рублей понадобится на восстановление крыш зданий Нижнего Тагила;
  • От 5 до 30 тысяч рублей понадобится на утилизацию каждого дерева;
  • 80 миллионов рублей составил ущерб от пожара в меховом салоне «Олимпия».
Мэр города Сергей Носов отметил, что уровень ущерба от урагана в Нижнем Тагиле сопоставим с аналогичными показателями после урагана в Москве.
Огромные, массивные тополя и ели падали за секунду. Предугадать, куда упадет 200-килограммовое дерево было невозможно, всё происходило мгновенно
В результате падения дерева во время урагана в Нижнем Тагиле погиб мужчина. Погибшим оказался житель Екатеринбурга. Родственники погибшего получат помощь от города.
Мы приносим соболезнования семье и близким погибшего. Мы проанализируем этот случай по окончательной информации и подумаем, что мы можем сделать, в том числе и общественность города Нижний Тагил.

Сергей Носов
Мэр г. Нижний Тагил
Пожар, разбитые стёкла, вода в помещении: владельцы магазинов понесли убытки
80 миллионов рублей составил ущерб от пожара в меховом салоне «Олимпия».
Крыши со зданий слетали целыми листами. Деревянные балки и кирпичи падали на дороги и детские площадки
Ураганом были снесены крыши Демидовской больницы и школы №65. В центре города крыша упала на девушку.
Ураган повредил кровлю Музея ИЗО
В различных районах города люди лишались привычных удобств: электричества, воды, газа и транспортного сообщения
Дзержинский район был полностью отрезан от города. Там не было ни связи, ни электричества, ни транспортного сообщения.

Об отсутствии света сообщали жители и других районов города: Тагилстроя, Рудника. Жители Старой Гальянки остались без газа.

Трамвайное сообщение с Вагонкой было приостановлено.
Главной опасностью и проблемой в момент возникновения чрезвычайной ситуации было отсутствие электроснабжения на объектах здравоохранения.
Около 120 тысяч человек остались без электричества. Было отключено около 180 линий разного уровня напряжения.
Балконы домов разбивались и разлетались на куски
Под натиском природы не устояли даже металлические рекламные щиты, бетонные столбы и железные конструкции
Автомобили разных типов и классов переворачивались, разбивались и мялись от падающих на них предметов
Детские сады и школы также лишались крыш и стёкол в окнах
В Сухоложском посёлке в г. Нижний Тагил снесло новую крышу здания средней общеобразовательной школы №65. Рядом со зданием лежали тяжёлые конструкции крыши.

Администрация Нижнего Тагила оперативно занялась решением данной проблемы. На место происшествие выезжала комиссия во главе с Валерием Суровым. Заместитель главы города по социальной политике заверил жителей, что садики и школы подготовят к приёму детей. В первую очередь там, где идут экзамены.
Администрацией города были созданы чрезвычайные штабы, на ликвидацию последствий урагана были выведены весь личный состав полиции и коммунальные службы
В 20:00, 3 июня Сергей Носов собрал первый штаб по чрезвычайной ситуации. В полночь собрался второй штаб.
На помощь коммунальным службам также приехали бригады из Перми, Тюмени, Кушвы и Салды.
Глава города Сергей Носов выступил с обращением к тагильчанам
Призываю всех тагильчан, кому небезразличен облик родного города, помочь в наведении порядка после разгула стихии, - обратился к жителям города Сергей Носов. - Необходимо организовать во дворах, на придомовых территориях уборку сломанных ветвей, по возможности распилить поваленные деревья. Собранный мусор можно складировать вдоль дорог или возле контейнерных площадок, чтобы коммунальные службы смогли оперативно его вывезти.

Сергей Носов
Мэр г. Нижний Тагил
Тагильчане сплотились в общей беде. Автомобилисты, волонтеры и неравнодушные жители разбирали завалы, пилили деревья, расчищали дороги
В то время, как одни тагильчане самоотверженно боролись со стихией, пытались спасти себя и других, другие начали воровать обесточенные высоковольтные провода.
5 июня в Нижний Тагил прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области – Евгений Куйвашев.
В связи с многочисленными обращениями граждан Нижнего Тагила по возмещению ущерба от неблагоприятного погодного явления, прошедшего 3 июня в Нижнем Тагиле, администрация города сообщила о том, что пострадавшие от урагана в Нижнем Тагиле смогут получить компенсацию ущерба.
Как получить компенсацию?
Смотреть фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017 (более 1000 фото!)
Текст, оформление: Камила Мориак
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