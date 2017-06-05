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Новости Нижнего Тагила

Местные жители начали воровать обесточенные высоковольтные провода на Смычке в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

5 июня 2017, 12:50Добавить новость
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На Смычке начали срезать обесточенные высоковольтные провода на металлолом. Проводятся ли восстановительные работы в этом районе Нижнего Тагила и как их ускорить?
Уже во многих районах города всё приводят в порядок, но ничего не известно про Тагилстрой и Смычку. Здесь до сих пор нет электричества в квартирах и домах. Почему мы забыты? У нас ведь тоже есть дети и мы тоже работаем, -- поделился с редакцией TagilCity.ru своим недоумением житель Смычки.
 
Также жители сообщают, что продолжают висеть высоковольтные провода, которые уже начали срезать и сдавать в металлолом несознательные личности.

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Повсюду завалены дворы и висят высоковольтные провода. Их уже начинают срезать алкаши, -- рассказал местный житель.

 

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Восстановительные работы ведутся по всему городу. Дополнительные заявки, можно передавать в свои управляющие компании для более успешной организации работ.

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Просьба обращаться в свои управляющие компании по тем инцидентам, по которым нам ничего не известно. Таким образом организованно через управляющие компании сообщать нам. Чтобы мы выезжали не по квартирам, а на объект в целом. Сложившаяся ситуация скажется на комфортности в течение одного-двух дней. Это связано с перезапуском систем.  Поставленные задачи выполним в ближайшее время, -- сообщил член штаба по ЧС.
 
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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