Местные жители начали воровать обесточенные высоковольтные провода на Смычке в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

На Смычке начали срезать обесточенные высоковольтные провода на металлолом. Проводятся ли восстановительные работы в этом районе Нижнего Тагила и как их ускорить?

Уже во многих районах города всё приводят в порядок, но ничего не известно про Тагилстрой и Смычку. Здесь до сих пор нет электричества в квартирах и домах. Почему мы забыты? У нас ведь тоже есть дети и мы тоже работаем, -- поделился с редакцией TagilCity.ru своим недоумением житель Смычки.





Также жители сообщают, что продолжают висеть высоковольтные провода, которые уже начали срезать и сдавать в металлолом несознательные личности.

Повсюду завалены дворы и висят высоковольтные провода. Их уже начинают срезать алкаши, -- рассказал местный житель.





Восстановительные работы ведутся по всему городу. Дополнительные заявки, можно передавать в свои управляющие компании для более успешной организации работ.