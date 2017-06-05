Мужчина из Волчанска сгорел в бане из-за удара молнии (ФОТО)

В городе Волчанск Свердловской области накануне погиб человек. Он заживо сгорели в бане, куда ударила молния и спровоцировала пожар.

Огонь, в свою очередь, шаг за шагом перекидывался на другие два дома.



В результате пожара сгорели три гаража, две бани, два дома и надворные постройки. Это происходило около девяти вечера, пишет издание ПроВолчанск. Пожарные полностью ликвидировали пожар к полуночи.





Погибшим оказался уроженец Кореи 1952 года рождения. В России он жил достаточно давно.

Фото: ПроВолчанск