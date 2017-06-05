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Новости Нижнего Тагила

Три миллиона рублей похищено из инкассаторской машины в Нижнем Тагиле (ФОТО)

5 июня 2017, 17:15Добавить новость
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Нижнетагильские полицейские совместно с коллегами из Екатеринбурга задержали мужчину, подозреваемого в краже из инкассаторской машины трех миллионов рублей.

28 мая в МУ МВД Нижнего Тагила поступило сообщение о краже: три миллиона рублей были похищены из машины, которая принадлежит инкассирующей организации, обслуживающей платежные терминалы.

 

Полицейским удалось установить машину, на которой преступник скрылся с места преступления. В этом им помогли записи с видеокамер, входящих в систему «Безопасный город».

Машина инкассаторов была припаркована на улице Красноармейской. У нее оказалось сломано стекло, что облегчило злоумышленнику совершение преступления. Деньги находились в коробках на заднем сиденье автомобиля.

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Мужчина, перевозивший деньги, ненадолго заехал домой, а после этого собирался в офис. Выходя из подъезда, он заметил убегающего мужчину. В руках тот держал знакомые коробки. Преступник действовал не один и скрылся, уехав на машине, о чем было заявлено в полицию.

Проверка записей камер видеонаблюдения показала, что на данном автомобиле ездил 42-летний житель уральской столицы. Полицейские выехали в Екатеринбург, где и произвели задержание с помощью местных полицейских.

При осмотре квартиры подозреваемого было обнаружено 850 000 рублей. Мужчина заявил, что деньги принадлежат лично ему и в краже из автомобиля не признался. Задержанный оказался ранее неоднократно судимым, в том числе, за кражи и разбойное нападение.

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Фото: МУ МВД Нижнего Тагила

За кражу в особо крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы, согласно соответствующей статье УК РФ. Сейчас он находится в СИЗО Нижнего Тагила, сообщает МУ МВД города. Расследование по делу продолжается.

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