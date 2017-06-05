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Труп медсестры найден в гараже в Алапаевске

5 июня 2017, 09:55Добавить новость
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У женщины остались двое детей.

В Алапаевске был обнаружен труп женщины. Ее тело было найдено в гараже. В кармане одежды была записка с надписью: «Я тебе не изменяла».

 

Как сообщает URA.ru, женщина работала медсестрой в больнице города Алапаевска. Сергей, супруг пострадавшей, работает в изоляторе временного содержания.

 

По некоторым неподтвержденным данным, между супругами возникла ссора. Причиной конфликта могла быть ревность.

 

Сослуживцы Сергея были потрясены произошедшим. Коллеги отзываются о мужчине как об ответственном и спокойном человеке. В его семье есть двое почти взрослых детей, и каких-либо проблем в семье коллеги не замечали.

 

По факту обнаружения трупа женщины Следственный комитет проводит проверку.

© TagilCity.ru
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