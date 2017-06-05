ВАЗ на встречной полосе столкнулся с маршруткой в Екатеринбурге (ФОТО)

Очевидцы рассказали, что услышали резкий звук тормозов, а затем грохот от удара. Выбежав на дорогу, люди обнаружили, что столкнулись ВАЗ и маршрутное такси, пишет E1.ru.



Сообщается, что водитель «десятки» не справился с управлением, когда выехал на встречную полосу. Впереди шла маршрутка, столкновения с которой избежать не удалось.



Известно, что от госпитализации водитель русского авто отказался. Повреждения на автомобиле были достаточно серьезные.

Фото: E1.ru