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ВАЗ на встречной полосе столкнулся с маршруткой в Екатеринбурге (ФОТО)

5 июня 2017, 08:15Добавить новость
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Утром 4 июня на Сибирском тракте произошла серьезная авария с участием русского авто ВАЗ-2110.

Очевидцы рассказали, что услышали резкий звук тормозов, а затем грохот от удара. Выбежав на дорогу, люди обнаружили, что столкнулись ВАЗ и маршрутное такси, пишет E1.ru.

Сообщается, что водитель «десятки» не справился с управлением, когда выехал на встречную полосу. Впереди шла маршрутка, столкновения с которой избежать не удалось.

Известно, что от госпитализации водитель русского авто отказался. Повреждения на автомобиле были достаточно серьезные.

 

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Фото: E1.ru
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