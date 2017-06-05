Водитель на ВАЗ-2114 сбил мотоциклиста в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Водитель на русском авто подъезжал к перекрёстку Кирова и Токарей. В это время на зелёный сигнал светофора движение начал мотоциклист. Однако четырнадцатая не пропустила другого участника движения и произошел сильнейший удар, от которого водитель двухколёсного транспорта вылетел на несколько метров.





Байкер был госпитализирован с травмой живота, переломом кисти и сотрясением головного мозга. По факту аварии началась проверка, передает E1.ru.

Видео: E1.ru