Загоревшуюся в Екатеринбурге ГАЗель удалось потушить до взрыва газовых баллонов: они были установлены в машине (ФОТО)

Пожарным в Екатеринбурге удалось быстро потушить горящую ГАЗель, в которой находились газовые баллоны. Но от огня пострадал стоящий рядом легковой автомобиль.

Вечером 4 июня в одном из дворов жилого сектора на Химмаше загорелась ГАЗель, стоявшая рядом с многоквартирным домом около года. Хозяин авто все это время не появлялся на месте, где оставил свою машину, как утверждают очевидцы.





За это время несколько раз в ГАЗель проникали подростки. На самом автомобиле появилась надпись «Убери», сделанная с помощью краски из баллончика. Как рассказывают жители, на этот раз подростки снова проникли в машину, и, видимо, подожгли.





Пожарные прибыли на место ЧП. Перед ними стояла задача – быстро потушить огонь, чтобы предотвратить взрыв: в машине были установлены газовые баллоны. Хозяин автомобиля, стоявшего рядом с ГАЗелью, услышав сигнализацию, отогнал машину на безопасное расстояние, но она успела оплавиться сбоку.





Фото: Е1.RU





Пожарные справились с огнем, а потом вместе с сотрудниками газовой службы оцепили территорию, чтобы выпустить газ из баллонов: они могли взорваться. Это заняло полчаса. Затем оцепление было снято, сообщает Е1.RU.