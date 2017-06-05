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Загоревшуюся в Екатеринбурге ГАЗель удалось потушить до взрыва газовых баллонов: они были установлены в машине (ФОТО)

5 июня 2017, 12:25Добавить новость
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Пожарным в Екатеринбурге удалось быстро потушить горящую ГАЗель, в которой находились газовые баллоны. Но от огня пострадал стоящий рядом легковой автомобиль.

Вечером 4 июня в одном из дворов жилого сектора на Химмаше загорелась ГАЗель, стоявшая рядом с многоквартирным домом около года. Хозяин авто все это время не появлялся на месте, где оставил свою машину, как утверждают очевидцы.

За это время несколько раз в ГАЗель проникали подростки. На самом автомобиле появилась надпись «Убери», сделанная с помощью краски из баллончика. Как рассказывают жители, на этот раз подростки снова проникли в машину, и, видимо, подожгли.

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Пожарные прибыли на место ЧП. Перед ними стояла задача – быстро потушить огонь, чтобы предотвратить взрыв: в машине были установлены газовые баллоны. Хозяин автомобиля, стоявшего рядом с ГАЗелью, услышав сигнализацию, отогнал машину на безопасное расстояние, но она успела оплавиться сбоку.

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Фото: Е1.RU

Пожарные справились с огнем, а потом вместе с сотрудниками газовой службы оцепили территорию, чтобы выпустить газ из баллонов: они могли взорваться. Это заняло полчаса. Затем оцепление было снято, сообщает Е1.RU.

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