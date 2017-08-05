Бывший свердловский депутат был насмерть избит во Вьетнаме

Экс-депутат Думы Нижнесергинского района был избит во время отдыха во Вьетнаме. Из-за травм, несовместимых с жизнью, мужчина скончался.

Бывший свердловский депутат из партии КПРФ Сергей Чебан был убит во время отдыха. 32-летний мужчина отдыхал во Вьетнаме со своей женой и полуторагодовалым ребенком. В ночь на 24 июля Сергей оставил семью в номере отеля, а сам отправился со своей знакомой в клуб.

Утром жене экс-депутата позвонили из городской больницы Нячанга и сообщили, что ее муж был доставлен туда с многочисленными переломами после драки. Елена (жена Сергея Чебана) сообщает, что у мужчины была сломана челюсть, переломаны ребра и повреждены легкие, таз вывернут в обратную сторону. Еще сутки он был подключен к аппарату жизнеобеспечения, а 25 июля скончался.

Федерал Пресс сообщает, что по подозрению в нападении были задержаны трое местных жителей, но впоследствии их отпустили под подписку о невыезде. Предполагается, что мужчину сначала сильно избили, а потом выбросили из окна 3 этажа.