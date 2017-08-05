| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Бывший свердловский депутат был насмерть избит во Вьетнаме

5 августа 2017, 13:45Добавить новость
больница,криминал,отдых,Свердловская область,смерть,травма,убийство,чиновники,отдых во Вьетнаме

Экс-депутат Думы Нижнесергинского района был избит во время отдыха во Вьетнаме. Из-за травм, несовместимых с жизнью, мужчина скончался.

Бывший свердловский депутат из партии КПРФ Сергей Чебан был убит во время отдыха. 32-летний мужчина отдыхал во Вьетнаме со своей женой и полуторагодовалым ребенком. В ночь на 24 июля Сергей оставил семью в номере отеля, а сам отправился со своей знакомой в клуб.

 

Утром жене экс-депутата позвонили из городской больницы Нячанга и сообщили, что ее муж был доставлен туда с многочисленными переломами после драки. Елена (жена Сергея Чебана) сообщает, что у мужчины была сломана челюсть, переломаны ребра и повреждены легкие, таз вывернут в обратную сторону. Еще сутки он был подключен к аппарату жизнеобеспечения, а 25 июля скончался.

 

Федерал Пресс сообщает, что по подозрению в нападении были задержаны трое местных жителей, но впоследствии их отпустили под подписку о невыезде. Предполагается, что мужчину сначала сильно избили, а потом выбросили из окна 3 этажа. 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Двое жителей Свердловской области забили женщину кочергой из-за 66 тысяч рублей
3 августа, 12:30
0 2
Житель Серова хвастался своим друзьям фотографиями мертвой подруги: через 40 минут его задержала полиция
26 мая, 14:00
1 4
«Банда ГТА» устроила перестрелку в Московском областном суде при попытке побега (ФОТО, ВИДЕО)
2 августа, 08:05
2 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 457
Подписаться на новости