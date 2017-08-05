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Новости Нижнего Тагила

Массовое ДТП произошло на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск (ФОТО)

5 августа 2017, 16:50Добавить новость
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На трассе под Режом на повороте Реж-Стриганово произошла крупная авария с участием 4 автомобилей. Пострадавших нет.

На трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск в пятницу вечером произошла массовая авария. Пострадали 4 автомобиля. ДТП перегородило половину дороги, из-за чего пробка возникла на обеих полосах движения.

 

Как рассказывает очевидец события, в столкновении участвовали ГАЗель, грузовой Хендай, Тойота и красная иномарка. Хендай перевернулся после столкновения с ГАЗелью, красная иномарка после аварии получила серьезные повреждения – передняя часть кузова настолько расплющена, что восстановлению не подлежит.


В происшествии никто не пострадал, сообщает Е1.

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Фото: Е1

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