Массовое ДТП произошло на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск (ФОТО)

На трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск в пятницу вечером произошла массовая авария. Пострадали 4 автомобиля. ДТП перегородило половину дороги, из-за чего пробка возникла на обеих полосах движения.

Как рассказывает очевидец события, в столкновении участвовали ГАЗель, грузовой Хендай, Тойота и красная иномарка. Хендай перевернулся после столкновения с ГАЗелью, красная иномарка после аварии получила серьезные повреждения – передняя часть кузова настолько расплющена, что восстановлению не подлежит.



В происшествии никто не пострадал, сообщает Е1.





Фото: Е1