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Новости Нижнего Тагила

Житель Свердловской области задержан в Перми за кражу в поезде

5 августа 2017, 15:10Добавить новость
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50-летнего жителя Камышлова задержали в Перми за кражу личных вещей и денег у 16-летней пассажирки поезда. Заведено уголовное дело.

На поиски грабителя ушел почти месяц. Кража произошла 4 июля в поезде «Тюмень – Санкт-Петербург». Мужчина похитил у 16-летней девушки рюкзак, в котором находились личные вещи и 6 000 рублей. Деньги грабитель оставил себе, а вещи продал. Полицейские установили личность грабителя, однако поймать его сразу не удалось.

 

2 августа пермские полицейские задержали по подозрению в грабеже 50-летнего мужчину, который оказался жителем Свердловской области. Как сообщают Аргументы и Факты, задержанный официально нигде не работал, ранее неоднократно был судим и в 2013 году вышел из мест лишения свободы. В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело.

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