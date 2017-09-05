19-летний житель Екатеринбурга получил удар ножом в сердце во время уличной драки

Ночью 3 сентября к группе молодых людей подошли двое мужчин в возрасте, предположительно, от 23 до 27 лет. Они потребовали отдать мобильные телефоны, но получив отказ напали. В ходе драки один из нападавших достал нож и ударил им 19-летнего парня в сердце.



Мужчины с места драки скрылись, пострадавшего доставили в городскую больницу №23 Екатеринбурга. Врачи оценивают его состояние, как тяжёлое, у жертвы дважды останавливалось сердце, передаёт «Вечерний Екатеринбург». Полиция организовала розыск нападавших.