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Новости Нижнего Тагила

19-летний житель Екатеринбурга получил удар ножом в сердце во время уличной драки

5 сентября 2017, 00:05Добавить новость
больница,Екатеринбург,насилие,полиция,Свердловская область,травма,нож,ранение
Драка с использованием холодного оружия произошла на Уралмаше. Двое неизвестных напали на группу молодых людей и ранили одного из них ножом в сердце.

Ночью 3 сентября к группе молодых людей подошли двое мужчин в возрасте, предположительно, от 23 до 27 лет. Они потребовали отдать мобильные телефоны, но получив отказ напали. В ходе драки один из нападавших достал нож и ударил им 19-летнего парня в сердце.

Мужчины с места драки скрылись, пострадавшего доставили в городскую больницу №23 Екатеринбурга. Врачи оценивают его состояние, как тяжёлое, у жертвы дважды останавливалось сердце, передаёт «Вечерний Екатеринбург». Полиция организовала розыск нападавших.

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