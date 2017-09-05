400 кв. м. пилорамы были охвачены огнем в поселке под Екатеринбургом (ФОТО)

Под Екатеринбургом произошел пожар на пилораме.

В поселке Шабры произошел пожар – загорелась свалка отходов производства местной пилорамы. Когда огонь только начал разгораться – рабочие пытались самостоятельно с ним справиться. Когда они поняли, что не обойдутся без спасателей, площадь пожара уже увеличилась в разы.





Всего огнем было охвачено 400 кв. м. Установлено, что полыхал сваленный горбыль. Работники производства не исключают поджог.





Справиться с критической ситуацией сотрудникам МЧС помог проливной дождь, пишет Е1.







Фото: Е1