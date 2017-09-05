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Новости Нижнего Тагила

400 кв. м. пилорамы были охвачены огнем в поселке под Екатеринбургом (ФОТО)

5 сентября 2017, 10:00Добавить новость
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Под Екатеринбургом произошел пожар на пилораме.

В поселке Шабры произошел пожар – загорелась свалка отходов производства местной пилорамы. Когда огонь только начал разгораться – рабочие пытались самостоятельно с ним справиться. Когда они поняли, что не обойдутся без спасателей, площадь пожара уже увеличилась в разы.

Всего огнем было охвачено 400 кв. м. Установлено, что полыхал сваленный горбыль. Работники производства не исключают поджог.

Справиться с критической ситуацией сотрудникам МЧС помог проливной дождь, пишет Е1.


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Фото: Е1

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