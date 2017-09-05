Двое мужчин изнасиловали девушку и попали в ДТП в Полевском

В ночь на 1 сентября в поселке Полевской двое мужчин изнасиловали девушку. После этого преступники уехали на машине и попали в ДТП. Вместе с ними в автомобиле была подруга, которая погибла в аварии.

Известно, что в ночь на 1 сентября в полицию поступило сообщение о аварии возле коллективных садов «Малахит». Сотрудники ДПС отправились на место происшествия. Там полицейские обнаружили отечественный автомобиль ВАЗ-2115. Машина была разбита.

Около автомобиля лежал труп 26-летней девушки. На ее теле обнаружены травмы, которые она могла получить в ДТП.

После осмотра места происшествия, полицейские обыскали прилегающую территорию. Они нашли прятавшегося в кустах 31-летнего мужчину. Его задержали и доставили в полицию.

Через какое-то время в дежурную часть Полевского обратилась совершеннолетняя девушка. Она заявляла, что подверглась изнасилованию. Выяснилось, что приметы насильника пострадавшей совпадают с приметами найденного у места ДТП мужчины. Вскоре это подтвердилось – парень сознался в преступлении.

В тот же день сотрудники полиции задержали второго насильника – 32-летнего мужчину.

Оба подозреваемых находятся под стражей и проверяются сотрудниками правоохранительных органов на причастность к другим преступлениям, пишет сайт E1.ru.