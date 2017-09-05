3-летний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Екатеринбурге (ФОТО)

Вечером 4 сентября на Уралмаше произошло ДТП с участием двух иномарок – Hyundai Coupe и Daewoo Nexia.

Удар оказался очень сильным. Капоты и крылья автомобилей были смяты, фары разбиты. От удара автомобиль Hyundai выбросило на газон, едва не влетев в столб. Обе иномарки заблокировали две полосы движения на дороге.

Как сообщает E1.ru, на место ЧП приехали 3 кареты скорой помощи. В ДТП пострадали трое: водитель и пассажир Hyundai, а также 3-летний ребенок в Daewoo Nexia. Все были госпитализированы.

Как считают в ГИБДД, виновником аварии могла стать девушка за рулем Daewoo Nexia. Она не уступила другой иномарке при повороте налево, что стало причиной ДТП. Помимо этого, маленький ребенок, находящийся в салоне ее авто, перевозился без детского кресла, что также является грубым нарушением.

Фото: E1.ru