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Отдыхающие на лодке екатеринбуржцы ранили женщину из огнестрельного оружия (ФОТО)

5 сентября 2017, 15:00Добавить новость
Екатеринбург,верх-исетский пруд,стрельба,ранение,скорая помощь,пьяные,уголовное дело,полиция

На Верх-Исетском пруду отдыхающие на лодке люди открыли огонь по берегу из огнестрельного оружия. Жительница близлежащего дома была ранена.

Как рассказывает один из жителей дома по адресу Контролеров, 19, он находился в квартире на первом этаже вместе со своей женой и еще несколькими людьми. Затем в окно запустили картофелиной. Посмотрев в окно, жители дома увидели нескольких пьяных мужчин.

 

Хулиганы начали негативно выражаться в сторону жителей дома. Когда присутствующие в квартире выбежали на улицу, пьяные мужчины убежали к лодке и уплыли. Но, отплыв на небольшое расстояние, они начали стрелять по людям на берегу.

 

В результате стрельбы 36-летняя жительница дома получила сквозное ранение в ногу. Прибывшие на место ЧП медики увезли раненную в больницу.

 

Как полагает свидетель произошедшего, стреляющие могли прибыть с Большого конного полуострова. Он находится на другом берегу Верх-Исетского пруда.

 

В полиции сайту URA.ru сообщили, что по данному случаю было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Расследование продолжается.

 

Екатеринбург,верх-исетский пруд,стрельба,ранение,скорая помощь,пьяные,уголовное дело,полиция
Фото: URA.ru

 

 
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