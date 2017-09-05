Отдыхающие на лодке екатеринбуржцы ранили женщину из огнестрельного оружия (ФОТО)

На Верх-Исетском пруду отдыхающие на лодке люди открыли огонь по берегу из огнестрельного оружия. Жительница близлежащего дома была ранена.

Как рассказывает один из жителей дома по адресу Контролеров, 19, он находился в квартире на первом этаже вместе со своей женой и еще несколькими людьми. Затем в окно запустили картофелиной. Посмотрев в окно, жители дома увидели нескольких пьяных мужчин.

Хулиганы начали негативно выражаться в сторону жителей дома. Когда присутствующие в квартире выбежали на улицу, пьяные мужчины убежали к лодке и уплыли. Но, отплыв на небольшое расстояние, они начали стрелять по людям на берегу.

В результате стрельбы 36-летняя жительница дома получила сквозное ранение в ногу. Прибывшие на место ЧП медики увезли раненную в больницу.

Как полагает свидетель произошедшего, стреляющие могли прибыть с Большого конного полуострова. Он находится на другом берегу Верх-Исетского пруда.

В полиции сайту URA.ru сообщили, что по данному случаю было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Расследование продолжается.

Фото: URA.ru