Подросток из Ивантеевки ударил учительницу топором и выстрелил в нее из пневматики (ВИДЕО)

5 сентября один из учащихся школы № 1 в городе Ивантеевка Московской области напал на учительницу. Подросток опоздал на урок информатики. Учительница сделала ему замечание, после чего вывела в коридор. Там школьник ударил женщину по голове кухонным топориком, который взял с собой из дома.

Затем мальчик выстрелил учительнице в лицо из пневматической винтовки и начал взрывать самодельные петарды. При этом он кричал, что пришел в школу, чтобы умереть. Другие дети, испугавшись хлопков, забаррикадировались в классе. Трое школьников от испуга выпрыгнули из окон второго этажа.

Фото: Lenta.ru



В результате происшествия пострадали четыре человека: учительница попала в реанимацию с черепно-мозговой травмой, трое школьников получили ушибы и переломы. Подросток был задержан, на него возбуждено дело о хулиганстве. Сейчас с ним работают специалисты для выяснения мотивов его действий.

Следствие сообщает, что нападавшим является 15-летний подросток из неблагополучной семьи. Напряженные отношения у него были и с учителями, и с одноклассниками. Из-за проблем в школе он посещал психиатра. Некоторые одноклассники подростка слышали, что он собирался устроить теракт в классе, пишет Интерфакс.



