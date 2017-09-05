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Подросток из Ивантеевки ударил учительницу топором и выстрелил в нее из пневматики (ВИДЕО)

5 сентября 2017, 20:55Добавить новость
дети,насилие,происшествие,Россия,травма,школа,школьники,Московская область
В городе Ивантеевка Московской области ученик 9 класса во время урока напал на учительницу. Женщина в реанимации, также пострадали трое детей.

5 сентября один из учащихся школы № 1 в городе Ивантеевка Московской области напал на учительницу. Подросток опоздал на урок информатики. Учительница сделала ему замечание, после чего вывела в коридор. Там школьник ударил женщину по голове кухонным топориком, который взял с собой из дома.

 

Затем мальчик выстрелил учительнице в лицо из пневматической винтовки и начал взрывать самодельные петарды. При этом он кричал, что пришел в школу, чтобы умереть. Другие дети, испугавшись хлопков, забаррикадировались в классе. Трое школьников от испуга выпрыгнули из окон второго этажа.

 

дети,насилие,происшествие,Россия,травма,школа,школьники,Московская область

Фото: Lenta.ru


В результате происшествия пострадали четыре человека: учительница попала в реанимацию с черепно-мозговой травмой, трое школьников получили ушибы и переломы. Подросток был задержан, на него возбуждено дело о хулиганстве. Сейчас с ним работают специалисты для выяснения мотивов его действий.

 

Следствие сообщает, что нападавшим является 15-летний подросток из неблагополучной семьи. Напряженные отношения у него были и с учителями, и с одноклассниками. Из-за проблем в школе он посещал психиатра. Некоторые одноклассники подростка слышали, что он собирался устроить теракт в классе, пишет Интерфакс.

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