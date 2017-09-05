ТЦ «Радуга-парк» горел ночью в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге горел ТЦ «Радуга-парк».

Как сообщает Е1, локализовалось пламя в одном из гипермаркетов, располагающихся на территории ТЦ. Из-за большой площади здания и сильного задымления пожарным не сразу удалось установить очаг возгорания. Оказалось, что горел холодильник с йогуртами.





Во время ЧП никто не пострадал, из здания были эвакуированы 80 человек.





С огнем сотрудники МЧС справились за 40 минут. В тушении огня принимали участие 60 спасателей и 19 единиц техники.





Напомним, ранее в столице Урала горел кинотеатр «Космос».

Фото: СОВА/Е1