ТЦ «Радуга-парк» горел ночью в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге горел ТЦ «Радуга-парк».
Как сообщает Е1, локализовалось пламя в одном из гипермаркетов, располагающихся на территории ТЦ. Из-за большой площади здания и сильного задымления пожарным не сразу удалось установить очаг возгорания. Оказалось, что горел холодильник с йогуртами.
Во время ЧП никто не пострадал, из здания были эвакуированы 80 человек.
С огнем сотрудники МЧС справились за 40 минут. В тушении огня принимали участие 60 спасателей и 19 единиц техники.
Напомним, ранее в столице Урала горел кинотеатр «Космос».