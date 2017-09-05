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Новости Нижнего Тагила

Туристка из Германии скончалась на экскурсии по Московскому Кремлю

5 сентября 2017, 09:00Добавить новость
город,Россия,смерть,туризм,Москва,Кремль,сердце
В столице России скончалась гражданка Германии во время экскурсии по Кремлю.

Об этом рассказали в пресс-службе Музея Московского Кремля. Очевидцы и сотрудники музея позвали на помощь медсестру, которая находилась в Оружейной палате. На место прибыла бригада скорой помощи. Несмотря на попытки, спасти женщину не удалось, передает Life.ru.

Предварительно сообщается, что женщина умерла от сердечной недостаточности.

Накануне стало известно, что в Турции во время плавания скончалась 63-летняя россиянка.

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