Туристка из Германии скончалась на экскурсии по Московскому Кремлю

Об этом рассказали в пресс-службе Музея Московского Кремля. Очевидцы и сотрудники музея позвали на помощь медсестру, которая находилась в Оружейной палате. На место прибыла бригада скорой помощи. Несмотря на попытки, спасти женщину не удалось, передает Life.ru.



Предварительно сообщается, что женщина умерла от сердечной недостаточности.



Накануне стало известно, что в Турции во время плавания скончалась 63-летняя россиянка.