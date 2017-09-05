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Новости Нижнего Тагила

Убийца школьной учительницы в Нижнем Тагиле получит 9 лет колонии строгого режима

5 сентября 2017, 18:00Добавить новость
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21-летний молодой человек осужден за убийство школьной учительницы в Нижнем Тагиле. Его ждет колония строгого режима.

Нижнетагильский суд вынес приговор молодому человеку, который убил школьную учительницу ударом ножа в сердце. 28-летняя Анастасия Ганнеман была его любовницей. Напомним, убийство произошло 2 марта в доме на улице Пархоменко во время ссоры.

Как оказалось, 21–летний Михаил Кургузов ранее уже отсидел полтора года в колонии за то, что сломал руку той же девушке. После этого Анастасия неоднократно пыталась разорвать отношения с парнем, но так и не смогла.

Сейчас ему вынесено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима. Затем Михаила ждет ограничение свободы на год, пишет Наша Газета.

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