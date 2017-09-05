Женщина попала под трамвай у вокзала в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

На ул. Садовая между домом быта «Эра» и вокзалом женщина попала под трамвай в Нижнем Тагиле. Пострадавшая доставлена в больницу. Инцидент привёл к сбою в движении городского электротранспорта.

О происшествии с участием трамвая в центре Нижнего Тагила редакции портала TagilCity.ru рассказали читатели.



В полиции информацию об инциденте подтвердили.



Примерно в 16:30 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что трамвай зацепил женщину на Садовой. Звонившийся объяснил, что не смог дозвониться в скорую. Информация немедленно была передана экстренным службам. На место были направлены скорая помощь и сотрудники ГИБДД, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

Вскоре и полиция, и медики прибыли на место. Пострадавшая была доставлена в ЦГБ №1 на Вагонке с травмой головы, а стражи порядка провели опрос свидетелей.



Вероятно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она шла вдоль трамвайных путей. Я сигналила ей, но она не услышала, не срегаировала. К сожалению, избежать столкновения не получилось, -- дала объяснения водитель трамвая сотрудникам ГИБДД.

Происшествие привлекло внимание множества зевак. Очевидцы, ставшие свидетелями инцидента, сообщают о том, что в результате него произошёл сбой в движении трамваев в сторону Вагонки и Новой Кушвы.



Около десяти трамваев маршрутов №12,15,17 стоят от перекрестка пр. Ленина - Окт. революции до Вокзала по направлению в сторону ул. Заводская. В обратном направлении движение трамваев продолжается, -- рассказали журналистам TagilCity.ru очевидцы.

Фото: 5 сентября, 2017 г.