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Новости Нижнего Тагила

17 лет тюрьмы получил екатеринбуржец за поджог квартиры, в результате которого погибла женщина и пострадали 2 человека

6 февраля 2017, 18:00Добавить новость
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24-летний житель Екатеринбурга приговорен к 17 годам лишения свободы по нескольким статьям уголовного кодекса РФ, в том числе, за убийство и покушение на убийство малолетнего. 

16 августа 2015 года молодой человек, вступивший в конфликт с соседкой, совершил поджог квартиры, где проживала женщина со своим сыном: он облил дверь соседки горючей жидкостью и поджег. В это время злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мать сумела вынести ребенка на руках, тем самым спасла ему жизнь ценой собственной: через несколько дней после пожара женщина скончалась в больнице от полученных ожогов. Мальчику причинен значительный вред: он отравился продуктами горения.

Пострадала также еще одна женщина: соседка, пытаясь спастись от огня, выпрыгнула из огня со 2-го этажа, успев перед этим получить ожоги тела. Имуществу соседей был причинен ущерб на 220 000 рублей.

Учитывая все обстоятельства дела, суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком 17 лет отбывания в колонии строгого режима. 

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