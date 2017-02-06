17 лет тюрьмы получил екатеринбуржец за поджог квартиры, в результате которого погибла женщина и пострадали 2 человека

24-летний житель Екатеринбурга приговорен к 17 годам лишения свободы по нескольким статьям уголовного кодекса РФ, в том числе, за убийство и покушение на убийство малолетнего.

16 августа 2015 года молодой человек, вступивший в конфликт с соседкой, совершил поджог квартиры, где проживала женщина со своим сыном: он облил дверь соседки горючей жидкостью и поджег. В это время злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.





Мать сумела вынести ребенка на руках, тем самым спасла ему жизнь ценой собственной: через несколько дней после пожара женщина скончалась в больнице от полученных ожогов. Мальчику причинен значительный вред: он отравился продуктами горения.





Пострадала также еще одна женщина: соседка, пытаясь спастись от огня, выпрыгнула из огня со 2-го этажа, успев перед этим получить ожоги тела. Имуществу соседей был причинен ущерб на 220 000 рублей.





Учитывая все обстоятельства дела, суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком 17 лет отбывания в колонии строгого режима.