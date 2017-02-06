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Новости Нижнего Тагила

37-летний мужчина из Екатеринбурга поехал устраиваться на работу и пропал: объявлен розыск (ФОТО)

6 февраля 2017, 19:55Добавить новость
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Родные и близкие пропавшего Андрея Цепилова обращаются ко всем, кто видел этого человека, помочь в розыске. 

2 февраля около 13:00 Андрей поехал в очередной раз в поисках работы. В последнее время, как говорит его жена, он активно пытался устроиться на работу и ездил по тем адресам, которые находил для прохождения собеседования. Куда именно он направился в этот день, супруга сказать точно не может: муж не называл ей адреса.

В этот день его телефон был в зоне доступа до 17:15. Как рассказала полиции Ольга, жена пропавшего, они с мужем не ссорились, в этот день она подготовила Андрею сканы необходимых для трудоустройства документов и ждала его возвращения.

В семье не было автомобиля, поэтому добираться до нужного места он должен был общественным транспортом. У супругов – трое детей, младшему ребенку – 2 года.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавый, глаза серо-голубые, носит контактные линзы, имеет светлые волосы, узкие губы, нос с небольшой горбинкой.

 

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Фото: Е1.RU 

В день пропажи на нем были синие джинсы, черная футболка, черная спортивная шапка, коричневая куртка, синие ботинки. С собой имел паспорт.

Полиция начала розыскные мероприятия. Родственники обращаются с просьбой –тех, кто знает что-то о местонахождении Андрея или видел его, позвонить в полицию или Ольге, жене пропавшего мужчины, по телефону: +7 908 900 26 17.

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