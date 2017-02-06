4 года понадобилось полиции, чтобы найти убийцу грудного ребенка в Челябинске: им оказался родной отец

Пьяный отец совершил убийство своего маленького сына, потому что он раздражал его своим плачем. После совершенного преступления мужчина выбросил младенца в вагон грузового поезда.

В марте 2013 года обвиняемый убил своего ребенка, которому на тот момент было несколько месяцев. В это время мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избавиться от тела, он решил закинуть его в проезжающий поезд. Мимо проезжал грузовой состав, куда он и выбросил тело. Поезд следовал из Башкортостана в Свердловскую область.





Страшная находка обнаружилась в вагоне поезда 17 марта, когда состав прибыл на свердловское предприятие. Сразу же было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти малолетнему.





Полиция долго пыталась выяснить личность ребенка. Допрашивалось огромное количество лиц – женщины, недавно имевшие беременность по всему пути следования поезда, возможные свидетели преступления, запрашивались различные данные по регионам, где могло быть совершено преступление. Но поиски не дали результата.





Только в феврале 2017 года в полицию поступила информация об отсутствии в одной из семей Челябинска ребенка мужского пола. Сотрудники начали выяснять обстоятельства и установили личность погибшего ребенка и его убийцу. Им оказался 38-летний отец мальчика. Он взят под стражу, но свою вину так и не признает. Расследование, проведение экспертиз и сбор доказательной базы продолжаются.