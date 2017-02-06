6 раз врачи Екатеринбурга возвращали к жизни пожилую пациентку после инфаркта, который она получила из-за потопа в квартире (ФОТО)

68-летняя екатеринбурженка чуть не потеряла жизнь из-за прорыва трубы: из-за обширного инфаркта врачи 6 раз «запускали» сердце с помощью электродефибриллятора, чтобы спасти ей жизнь.

Инфаркт случился у женщины 23 января. В квартире пенсионерки произошел потоп: прорвало трубу с холодной водой. Во время уборки воды она слишком перенервничала и почувствовала сильную боль в области грудной клетки.





Раньше пожилая женщина не имела серьезных проблем с сердцем: ее всегда беспокоило высокое давление. Скорую помощь она вызвала только через полчаса после появления сильных болей в области груди.





Врачи приехали быстро, а потом началась борьба за жизнь пациентки. Положение было серьезным: сердце останавливалось несколько раз. Медики тем не менее не останавливались: быстро провели операцию по установке временного кардиостимулятора и продолжали проводить реанимационные мероприятия. 6 раз пришлось «запускать» сердце в работу.





Пациентка была очень сложной: врачи приложили максимум усилий, борясь за ее спасение.

Фото: Е1.RU





Все это происходило в ГКБ №33. Как сказал заведующий кардиологическим отделением, 68-летняя пациентка, оказывается, еще и курила, но пообещала бросить вредную привычку: слишком дорого досталась ей жизнь после инфаркта.