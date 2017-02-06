«Газель» сгорела в центре Нижнего Тагила, пока водитель пил кофе (ФОТО)

Водитель «Газели» помогал своему знакомому в переезде из одного офиса в другой. Когда «Газель» загрузили, мужчина обратил внимание, что неожиданно заработали дворники, хотя он их не включал. Потом дворники выключились. Водитель пошел пить кофе. Когда он вернулся, автомобиль уже горел, -- рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Официально водитель не является собственником «Газели». Последние полгода он владел автомобилем по договору купли-продажи. Документально машина на него не оформлена. В противопожарной службе считают, что, вероятно, загорание автомобиля произошло из-за коротко замыкания электропроводки в подкапотном пространстве.