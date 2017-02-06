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Новости Нижнего Тагила

«Газель» сгорела в центре Нижнего Тагила, пока водитель пил кофе (ФОТО)

6 февраля 2017, 14:45Добавить новость
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В Нижнем Тагиле на проспекте Ленина, во дворе между домами 13 и 2д/1, огнем был полностью уничтожен автомобиль «ГАЗ-3302». Машина загорелась в тот момент, когда водитель отошел выпить кофе. Сообщение о загорании автомобиля поступило пожарным в 8:29.

Водитель «Газели» помогал своему знакомому в переезде из одного офиса в другой. Когда «Газель» загрузили, мужчина обратил внимание, что неожиданно заработали дворники, хотя он их не включал. Потом дворники выключились. Водитель пошел пить кофе. Когда он вернулся, автомобиль уже горел, -- рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

 

Официально водитель не является собственником «Газели». Последние полгода он владел автомобилем по договору купли-продажи. Документально машина на него не оформлена. В противопожарной службе считают, что, вероятно, загорание автомобиля произошло из-за коротко замыкания электропроводки в подкапотном пространстве.

 

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© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Анна Владимировна 06.02.2017 14:51:41 #
Помог, называется.
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