«Газель» врезалась в две иномарки на перекрестке Циолковского-Мира в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Три автомобиля стали участниками дорожно-транспортного происшествия в Нижнем Тагиле на перекрестке улицы Циолковского и проспекта Мира.
ДТП произошло в пятницу, 3 февраля, в 12:50. Аварию инициировал водитель «Газели», который врезался в две стоящие на перекрестке иномарки:
На улице Циолковского, 37, водитель «Газели» допустил наезд на стоящие транспортные средства Chevrolet и Škoda, -- рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.
Ранее в Нижнем Тагиле на улице Циолковского автомобиль на большой скорости влетел в сугроб и перевернулся.