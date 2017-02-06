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Новости Нижнего Тагила

«Газель» врезалась в две иномарки на перекрестке Циолковского-Мира в Нижнем Тагиле (ФОТО)

6 февраля 2017, 12:25Добавить новость
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Три автомобиля стали участниками дорожно-транспортного происшествия в Нижнем Тагиле на перекрестке улицы Циолковского и проспекта Мира.

ДТП произошло в пятницу, 3 февраля, в 12:50. Аварию инициировал водитель «Газели», который врезался в две стоящие на перекрестке иномарки:

 

На улице Циолковского, 37, водитель «Газели» допустил наезд на стоящие транспортные средства Chevrolet и Škoda, -- рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.

 

Ранее в Нижнем Тагиле на улице Циолковского автомобиль на большой скорости влетел в сугроб и перевернулся.

 

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© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
belk28 06.02.2017 13:27:08 #
Судя по фото Газель на Шевроле наехала а тот уже догнал шкоду
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