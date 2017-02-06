«Газель» врезалась в две иномарки на перекрестке Циолковского-Мира в Нижнем Тагиле (ФОТО)

ДТП произошло в пятницу, 3 февраля, в 12:50. Аварию инициировал водитель «Газели», который врезался в две стоящие на перекрестке иномарки:

На улице Циолковского, 37, водитель «Газели» допустил наезд на стоящие транспортные средства Chevrolet и Škoda, -- рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.

Ранее в Нижнем Тагиле на улице Циолковского автомобиль на большой скорости влетел в сугроб и перевернулся.